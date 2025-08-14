Шахтер начал сезон так, что после первых четырех матчей команду короновали на чемпионство – и это еще до старта УПЛ. В еврокубках же казалось, что после разгрома Бешикташа дончанам море по колено. Футбол Арды Турана приносил болельщикам праздник каждую неделю, но этот период окончательно завершился во Львове на выходных. Команда начала тяжелые рабочие будни, где одного куража уже мало.

Шахтер – Панатинаикос: где смотреть ответный матч квалификации Лиги Европы

Первая встреча с Панатинаикосом опустила "горняков" с небес на землю. Оказалось, что в Европе есть оппоненты, которые не уступают в индивидуальном уровне и и общей организации игры. Греческие защитники очень внимательно следили за возможными рывками "десяток" за спины, своевременно разворачивая корпус и прикрывая зоны завершения большими силами. Пространство оставляли на флангах, однако отдать финальную передачу часто было некому.

До слова, FAVBET дав прогноз на матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА 2025/26 між Шахтарем і Панатінаїкосом. Коефіцієнт на перемогу донеччан – 1,72. На тріумф греків фахівці дають 5,20.

Кроме того, "Пао" не уступал в силовой работе, хорошо ведя единоборства и не уступая в скорости. Свои же атаки афиняне строили в основном через переводы во фланги с последующим кроссом. Как правило, оборона выносила подачи и прострелы, однако Шахтер проигрывал зону подбора.

Часто зона перед штрафной открывалась и без кроссов. Когда мяч оказывался на фланге, опорная зона оголялась для возможной передачи.

В конце концов, Панатинаикос очень хорошо ловил Шахтер на переходных фазах. То же самое удавалось Эпицентру и Карпатам. Это – врожденная проблема футбола Арды Турана, ведь центрхавы поднимаются очень высоко и не успевают возвращаться, а часто на чужой трети зависает и опорник.

Центрбеки же редко поджимают структуру, пытаясь оставить себе фору в случае контратаки – потому что они в основном отступают, а не атакуют в прием. Таким образом, за группой атаки донетчан всегда можно найти пространство.

Панатинаикос воспользовался всеми уязвимостями, чудом не вырвав победу. Героем стал Ризнык, который выполнил три суперсейва. Особенно спас спасение при выстреле Свидерского с 11-12 метров

Тревогу вызывает не близость афинян к успеху, а тенденциозность тактических провалов Шахтера. Одинаковые ошибки повторяются из матча в матч. Много вышеупомянутых минусов прослеживалось даже при разгроме Бешикташа – апофеозом же стали 3:3 с Карпатами (пусть там и вышел ротированный состав).

Еще больше тревожит постоянное ухудшение кадровой ситуации. Сначала травмировался Кевин, через неделю выпал Траоре, а Эгиналду получил повреждение уже через минуту после выхода на поле в Греции. Теперь к лазарету присоединился Педриньо – Судаков же пропустит встречу из-за семейной трагедии. У команды критически просело и качество состава, и его глубина.

Если позицию форварда все равно отдают Элиасу, то потеря Кевина и Эгиналду уже сейчас сказывается. Невертон – хороший вингер, но не такой взрывной, техничный и хитрый. Судаков тоже играет важное значение в этой команде, что бы там не говорили критики, а теперь у Арды Турана нет и его бэкапа. Бондаренко может дать похожее качество в атаке, но в обороне Артем слишком уязвим. "Пао" будет контратаковать еще чаще.

Поединок с Карпатами удивил пробуксовками в позиционном наступлении во втором тайме, хотя проблемы с созданием моментов возникали и в Греции. Шахтер в Элладе все же создал немало, но почти вся острота стала следствием переходных фаз – и отчасти контратаки возникали не после прессинга, а после неожиданных обрезок соперника.

Поединок в Кракове будет еще более нервным, а цена ошибки слишком высока. Очень многое будет решать борьба и готовность возвращаться в оборону. За эти два аспекта Арда Туран критикует подопечных еженедельно и даже после разгромов. Словом, расклад перед решающим матчем не радует.

Из позитива следует отметить, что Шахтер все же играет не против Барселоны. Как бы хорошо не готовился Руи Витория и каким бы ярким не был Пеллистри – это всего лишь Панатинаикос. Эллины тоже много ошибались, а после перерыва они не смогли выдержать свой же темп. Команда свалилась в низкий блок, владела мячом 30% времени и терпела давление Шахтера.

Пространство дончане все же открывали и находили. Те же фирменные рывки "десяток" в щели на чужой трети тоже возникали. В первых двух третях поля подопечные Арды Турана выглядели хорошо, да и в целом хороших действий хватало. В атаке не хватало только финальных штрихов – а это провоцировало потери и контратаки "Пао".

Шахтер встретился со сложным, но равным соперником. Шансы на проход в плей-офф одинаковы для обеих команд. В такие моменты надо просто собраться и доказать, что именно ты более достойный на проход дальше. Так квалификация и работает.

Кадровая ситуация

Травмированы: Кевин, Траоре, Эгиналду, Педринью, Крыськив – Бакасетас, Йоаннидис (оба под вопросом), Кириопулос

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Панатинаикос

Шахтер: Ризнык – Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике – Очеретько, Бондаренко, Марлон – Алиссон, Элиас, Невертон

Панатинаикос: Дронговски – Коцирас, Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос – Чиривелья, Максимович – Пеллистри, Тете, Джуричич – Свидерски

Прогноз "Футбол 24" – победа Шахтера

Делать прогноз на такой матч непросто. Коэффициенты указывают на успех дончан, однако Панатинаикос чрезвычайно хорошо подготовился к "горнякам". Тем не менее, мы рискнем согласится с ожиданием букмекеров.

Несмотря на определенную потерю глубины, стартовый состав Шахтера остается грозным. Неудача с Карпатами во многом объясняется ротацией (чего только привозы Грама стоят), но подопечные Арды Турана все равно забили трижды – и могли забивать еще. Причем команда проявила хорошую реакцию на пропущенные голы, быстро и раз за разом возобновляя свое преимущество в счете.

Даже если у Шахтера перестает работать какой-то один атакующий механизм – остаются другие. Дончане могут быть разными впереди, чего не скажешь о греках. Они даже не тянут темп больше, чем 45 минут. Правда, надо готовиться к нервам и панике в контексте переходных фаз и силового футбола. Здесь уже без оптимизма.

С Панатинаикосом будет тяжело и больно, но соперник проходной. Шахтеру по силам победить эллинов. Ставим на успех "горняков" – но шансы у обоих коллективов достаточно равны. Примерно 55% на 45%.

