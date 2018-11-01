Шахтер – Олимпик: Тотовицкий забил дебютный гол за "горняков"

Нападающий Шахтера Андрей Тотовицкий отметился голом в матче Кубка Украины против Олимпика.

На 62-ой минуте кубкового матча против Олимпика нападающий Шахтера Андрей Тотовицкий отличился дебютным голом за донецкий клуб.

Шахтер в большинстве одержал волевую победу над Олимпиком и вышел в 1/4 финала Кубка Украины

Партнер великолепным пасом вывел Андрея на ударную позицию, а тот не промахнулся и сделал счет 2:1. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу Шахтера.

Напомним, нападающий находится в обойме "горняков" с 2010 года, но большую часть времени провел в аренде в других клубах.