"Мы серьезно относимся ко всем соперникам, понимаем, что не так сделали. Разобрали игру с Рухом, тренер указал на ошибки. Должны были действовать по-другому: где-то агрессивнее, где-то внимательнее в обороне. Нужно становиться сильнее и лучше. Потери очков могут аукнуться, поэтому должны сконцентрированно и со всем вниманием подойти к следующему матчу.

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Сейчас все умеют и обороняться, и атаковать. Конечно, изучают, смотрят, где наши слабые стороны, как нас можно вскрыть. Мы тоже смотрели, как Рух пользовался этим. Тренер указал на определенные ошибки – где-то мы работали неагрессивно, не закрывали зону. Если правильно это воспримем и перенесем на поле, думаю, проблем не будет.

Мы должны ставить только максимальные задачи. Мы уважаем Олимпик, видим, какие у них сейчас лидеры – Тейшейра, нападающий Шахаб… В каждой линии футболисты показывают хорошую игру. В то же время мы – Шахтер. Должны доминировать, забивать и не пропускать", – сказал Андрей Пятов в ефире Shakhtar News.

Напомним, Шахтер после трех туров занимает шестое место с пятью очками в своем активе. Уже завтра, 27 сентября, "горняки" сыграют против Олимпика. Начало матча в 17:00.

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