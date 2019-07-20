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Шахтер – Олимпик: онлайн-трансляция контрольного матча

17:47 446 Читати українською
Шахтер – Олимпик: онлайн-трансляция контрольного матча
Шахтер – Олимпик: онлайн-трансляция матча 20.07.2019

Шахтер и Олимпик встречаются в товарищеском матче. Ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости на "Футбол 24".

 

Матч Шахтер – Олимпик начнется в 18:00. Этот поединок станет для "горняков" вторым после возвращения из тренировочных сборов в Австрии, где подопечные Луиша Каштру провели 5 спаррингов, 3 из которых закончились победой дончан, один ничьей и еще один поражением.

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Прямая онлайн-видеотрансляция отчетного поединка против Олимпика доступна на официальном сайте Шахтера.

К слову вчера "горняки" одержали уверенную победу над новичком Премьер-лиги Колосом.

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