Шахтер – Олимпик: Марлос и Ракицкий пропустят матч

Наставник "горняков" Паулу Фонсека взял на поединок против Олимпика 19 футболистов.

Вечером 1 декабря "горняки" прилетели в Харьков, где завтра в рамках 17-го тура УПЛ встретятся с Олимпиком. Отметим, что с Шахтером не прилетели Марлос и Ярослав Ракицкий, которые находятся в лазарете команды, сообщает пресс-служба дончан.

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Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко;

Защитники: Олег Данченко, Богдан Бутко, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Николай Матвиенко, Исмаили;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Алан Патрик, Тайсон, Виктор Коваленко, Дентиньо, Сергей Болбат, Сиприано, Веллингтон Нем;

Нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

Поединок 17-го тура УПЛ между Шахтером и Олимпиком состоится завтра, 2 декабря. Стартовый свисток в матче прозвучит в 17 часов.

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