Шахтер – Олимпик: анонс матча УПЛ

Шахтер принимает Олимпик в рамках 17-го тура УПЛ. Анонс и прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Шахтер – Олимпик

2 декабря, 14:00, Харьков, ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Виктор Копіевский (Кропивницкий)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Шахтеру, несмотря на ничью с Львовом в предыдущем туре, удалось даже ещё больше оторваться от Динамо. Благодаря неудачи киевлян в Александрии расстояние между грандами увеличилось до девяти очков, поэтому переживать за турнирное положение "горнякам" не следует – тем более в матче против неубедительного Олимпика. Летом подопечные Паулу Фонсеки имели некоторые проблемы с ним, но в развесёлом поединке таки выиграли – и сегодня никаких предпосылок к иному результату нет. После победы над Хоффенхаймом Шахтеру море по колено.

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Олимпик в последних турах не знал поражений, однако на что-то большее команда Вячеслава Шевчука явно не наиграла – ни со Львовом, ни с Зарей. Последний же раз "олимпийцы" набирали три очка пять матчей назад, переиграв Черноморец благодаря ошибке защитника. Сейчас в игре донецкого клуба заметны определённые проблески прогресса, однако для положительного результата против Шахтера в Харькове этого мало. Олимпик – андердог донецкого дерби с минимальными шансами на сенсацию.

Статистика противостояния Шахтера против Олимпика

Всего: 12 матчей, 9 побед Шахтера, 3 ничьи. Разница мячей – 38:11.

В Премьер-лиге: 11 матчей (+8, =3, 35:9)

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Шахтеру в этой игре не помогут Марлос и Ярослав Ракицкий – первый никак не восстановится от своей травмы, полученной в ноябре, а второй ещё перед игрой против Хоффенхайма чувствовал боль в колене. Кроме того, в Германии небольшое повреждение получил Виктор Коваленко, который тренировался отдельно от общей группы. У Олимпика же под вопросом находится лишь участие Дмитрия Немчанинова, который готовился к дерби по индивидуальной программе.

"Изюминки" матча:

– Олимпик самое крупное поражение в Премьер-лиге потерпел именно от Шахтера – 0:6 (15.03.2015 г.)

– Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук в 2000-2001 и 2005-2016 годах сыграл за Шахтер во всех турнирах 238 матчей, забив четыре гола.

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Олимпик

Шахтер: Пятов – Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Майкон – Нем, Тайсон, Болбат – Мораес

Олимпик: Крынский – Зубейко, Кравченко, Гришко, Е. Пасич – Гай, Вакуленко – Ксёнз, Политыло, Балашов – Шиндер

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Олимпик – не конкурент Шахтеру. Сегодняшняя посредственная форма команды Вячеслава Шевчука не ​​позволяет мечтать о сенсации, так что можно прогнозировать уверенную победу "горняков".