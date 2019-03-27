Шахтер – Олимпик : онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

Шахтер и Олимпик встречаются в товарищеском поединке. Смотрите онлайн-видеотрансляцию матча.

Матч Шахтер – Олимпик стартовал в 11:00 по киевскому времени. Игру транслирует клубный канал "горняков". Посмотреть поединок онлайн можно на официальном сайт дончан.

Первая половина заврешилася победой подопечных Паулу Фонсеки благодаря голу Фернандо Педро, который воспользовался пасом Тайсона.

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В данный момент Шахтер продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, имея 57 очков. Олимпик в первой части сезона одержал 20 зачетных пунктов и не попал в первую шестерку.