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Шахтер – Олимпик : онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

11:57 22 Читати українською
Шахтер – Олимпик : онлайн-видеотрансляция товарищеского матча
Шахтер – Олимпик : онлайн-видеотрансляция товарищеского матча

Шахтер и Олимпик встречаются в товарищеском поединке. Смотрите онлайн-видеотрансляцию матча.

Матч Шахтер – Олимпик стартовал в 11:00 по киевскому времени. Игру транслирует клубный канал "горняков". Посмотреть поединок онлайн можно на официальном сайт дончан.

Первая половина заврешилася победой подопечных Паулу Фонсеки благодаря голу Фернандо Педро, который воспользовался пасом Тайсона.

Шахтер пропускает меньше всех среди клубов топ-10 чемпионатов Европы, Динамо – в первой тройке

В данный момент Шахтер продолжает возглавлять турнирную таблицу УПЛ, имея 57 очков. Олимпик в первой части сезона одержал 20 зачетных пунктов и не попал в первую шестерку.

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