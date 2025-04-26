– Я очень счастлив! Это, конечно, приятное достижение. Я должен отметить всех бразильцев, которые приложились к этому достижению – и тех, кто находится в команде сейчас, и тех, кто выступал за клуб ранее все эти годы и помогал Шахтеру добывать трофеи и вписал свое имя в историю. Хочу поблагодарить всех ребят, которые сейчас в команде, и других бразильцев: Невертона, Кевина, Педриньо, Эгиналду, всем моим соотечественникам, которые помогли увеличить счет забитым мячам в бразильской истории Шахтера.

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– Какие именно имена из прошлого тебя вдохновляли?

– Я следил за многими бразильцами Шахтера, с большим количеством из них знаком и должен поблагодарить их всех за то, что в определенной степени были для меня источником вдохновения. Из недавней истории клуба это Фред, Алан Патрик, за которым я наблюдал и продолжаю это делать, который вдохновлял меня своей игрой. Если вспоминать моих личных знакомых, то это Алекс Тейшейра, с кем я имел возможность играть в Васку да Гама: он много мне помогал, подсказывал, а также посоветовал перейти в Шахтер. И еще мой очень хороший знакомый Веллингтон Нем, который родом из того же региона, что и я, и он тоже был для меня очень хорошим примером, с ним я также мог посоветоваться, он вдохновлял меня как игрой, так и достижениями – человеческими и карьерными.

– Чем, по твоему мнению, объяснить такую крепкую связь между Шахтером и Бразилией?

– Это тесная родственная связь. Многие молодые бразильцы хотят выступать в Европе, и Шахтер – это действительно один из замечательных трамплинов для достижения этой цели. Сотрудничество между Бразилией и Шахтером существует уже не один год, оно очень тесное и, что самое главное, продуктивное. Оно подарило не одно талантливое поколение молодых исполнителей. Очень тесная связь, зарекомендовавшая себя качеством, эмоциями и футболом высокого уровня непосредственно на поле.

– Каким ты видишь будущее Шахтера и свою роль в нем?

– Если оценивать мой потенциальный футбольный путь, то я хотел бы оставаться в Шахтере как можно дольше, радовать болельщиков своей игрой и командными достижениями, давать поводы для радости всем – как игрокам, так и персоналу, конечно, и нашим фанатам. Надеюсь также развиваться как профессионал, улучшать свои футбольные характеристики, быть лидером на поле, с честью выполнять обязанности одного из капитанов команды и собственной активностью давать прямую пользу клубу, – сказал Гомес для пресс-службы Шахтера.

Напомним, в матче 25-го тура УПЛ против Колоса (2:4) Марлон Гомес отметился юбилейным, 1000-ым голом бразильцев донецкого клуба.

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