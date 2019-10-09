toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Товарищеские матчи
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА - ЛИТВА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЕВРО-2020

Шахтер – Оболонь-Бровар: прямая видеотрансляция спарринга

10:30 63 Читати українською
Шахтер – Оболонь-Бровар: прямая видеотрансляция спарринга
Шахтер – Оболонь-Бровар / Фото ФК Шахтер

Шахтер протестует форму своих игроков на фоне перволигового ФК Оболонь-Бровар.

"Горняки" не тратят время зря во время паузы на матчи национальных команд и проведут товарищеский матч с ФК Оболонь-Бровар.

Кравченко призвал трех игроков Шахтера сменить клуб и не "издеваться" в УПЛ

Встреча состоится в комплексе Святошино сегодня, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 10:30. Прямая онлайн-видеотрансляция матча доступна на официальном сайте Шахтера.

После 10-ти туров УПЛ Шахтер возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от Динамо на 10 очков.

Шахтер – Оболонь-Бровар: стартовые составы

Шахтер: Шевченко, Додо, Бутко, Витао, Сиприано, Приходько, Холод, Бондаренко, Дентиньо, Тете, Борячук

СК Дніпро-1: очікування були далекими від реальності, або Чому команда Михайленка не стала "третьою силою"

blog_ava
Главные новости футбола 8 октября: Миколенко не поможет с Литвой, Швайнштайгер закончил карьеру, Милан уволил Джампаоло
07:00
186
Теги
Товарищеские матчи Шахтер Шахтер Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
29
мин
Германия
21:45
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук