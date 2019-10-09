Шахтер – Оболонь-Бровар: прямая видеотрансляция спарринга

Шахтер протестует форму своих игроков на фоне перволигового ФК Оболонь-Бровар.

"Горняки" не тратят время зря во время паузы на матчи национальных команд и проведут товарищеский матч с ФК Оболонь-Бровар.

Кравченко призвал трех игроков Шахтера сменить клуб и не "издеваться" в УПЛ

Встреча состоится в комплексе Святошино сегодня, 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 10:30. Прямая онлайн-видеотрансляция матча доступна на официальном сайте Шахтера.

После 10-ти туров УПЛ Шахтер возглавляет турнирную таблицу, оторвавшись от Динамо на 10 очков.

Шахтер – Оболонь-Бровар: стартовые составы

Шахтер: Шевченко, Додо, Бутко, Витао, Сиприано, Приходько, Холод, Бондаренко, Дентиньо, Тете, Борячук

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