Шахтер – Оболонь-Бровар – 2:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер в товарищеском матче переиграл перволиговый Оболонь-Бровар. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Товарищеский матч

Шахтер – Оболонь-Бровар – 2:0

Голы: Холод, 22 Тотовицкий, 82

Тотовицкий вернулся в общую группу Шахтера

Во время паузы, вызванной матчами сборных, донецкий Шахтер провел спарринг против представителя низшего дивизиона – команды Оболонь-Бровар. Стартовый состав "горняков" был составлен из ближайшего резерва и молодых футболистов.

В середине первого тайма Маркос Сиприано подключился по флангу и прострелил в центр штрафной, откуда Артем Холод отправил круглого в ворота.

Под конец встречи Андрей Тотовицкий, который только недавно вернулся к полноценным тренировкам, принял мяч после прострела Богдана Бутко и отправил его в ворота.

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