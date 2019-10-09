Шахтер – Оболонь-Бровар – 2:0 – видео голов и обзор матча

Шахтер в товарищеском матче переиграл перволиговый Оболонь-Бровар. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".
Товарищеский матч
Шахтер – Оболонь-Бровар – 2:0
Голы: Холод, 22 Тотовицкий, 82
Тотовицкий вернулся в общую группу Шахтера
Во время паузы, вызванной матчами сборных, донецкий Шахтер провел спарринг против представителя низшего дивизиона – команды Оболонь-Бровар. Стартовый состав "горняков" был составлен из ближайшего резерва и молодых футболистов.
В середине первого тайма Маркос Сиприано подключился по флангу и прострелил в центр штрафной, откуда Артем Холод отправил круглого в ворота.
Под конец встречи Андрей Тотовицкий, который только недавно вернулся к полноценным тренировкам, принял мяч после прострела Богдана Бутко и отправил его в ворота.
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