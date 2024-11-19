Шахтер и тернопольская Нива встретились в контрольном матче, который завершился феерической ничьей. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Контрольный матч

Шахтер – Нива Т – 3:3

Голы: Невертон, 21, Франьич, 27, Швед, 39 – Козак, 50, 88, Посевкин, 62

Шахтер повел в счете на 21-й минуте – Невертон убежал от защитников и покатил мяч в ближний угол, когда вратарь ожидал удар в дальний. Франьич после розыгрыша углового удвоил преимущество, а перед перерывом Невертон пасом от лицевой нашел свободного Шведа в штрафной – 3:0.

Шахтер расписал ничью с Нивой Т в товарняке – камбэк тернопольцев после ошибки Фесюна, невероятный гол со штрафного

Второй тайм начался с ужасной ошибки Фесюна, который отдал на чужого – Козак воспользовался этим и сократил отставание. Опять Фесюн отдал неудобный пас – игроки Нивы обокрали соперника, а Посевкин нанес точный удар в ближний угол – 3:2! А на 88-й минуте тернополяне заработали штрафной фактически на углу штрафной, а Козак эффектно пробил в ближнюю девятку – 3:3!