Донецкий Шахтер определился со стадионом, на котором примет Монако в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Как известно, "горняки" не могут провести отчетную встречу на НСК Олимпийский, ведь накануне игры на главной спортивной арене Украины запланированны мероприятия ко Дню Независимости.

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Ранее уже сообщалось, что Шахтер примет Монако на харьковском ОСК Металлист. Теперь эту информацию можно считать официальной, поскольку именно этот стадион указан в меню матча на официальном сайте организации.

Напомним, Шахтер и Монако в двухматчевой дуэли определят обладателя путевки в групповой этап Лиги чемпионов. Первая встреча соперников состоится 17 августа на территории княжества, а вторая – 25 августа в Харькове. Оба поединка начнутся в 22:00.

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