"Матч с Шахтером – это самая важная игра в начале сезона для наших амбиций. В прошлом сезоне мы сделали хорошую работу, чтобы осуществить мечту. Монако отстает лишь на один гол. Цель – поехать в Украину с амбициями и агрессивностью, чтобы показать свое истинное лицо. Нам нечего терять. Мы должны быть готовы к этой битве.

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Я думаю, что большинство игроков команды не привыкли играть каждые три дня. Но это не оправдание. Начало сезона не соответствует тем результатам, на которые мы надеялись, но мы понимаем, что ситуацию нужно быстро исправлять. Завтра нам придется с самого начала проявить замечательную мотивацию и повысить уровень концентрации.

Первое, что нужно продемонстрировать – это интенсивность. Чтобы выиграть матч, нам сначала нужно быть готовыми к борьбе и показать наши качества, чтобы преодолеть квалификацию. В первом матче мы слишком много наблюдали за Шахтером в начале игры, даже если потом было намного лучше. Нужно забить, быть сосредоточенными от начала до конца встречи и сыграть так сильно, чтобы потом не жалеть.

Поражение от Ланса? Это правда, что после этой игры было много разочарований. Но сегодня мы перевернули эту страницу. Мы рассмотрели некоторые ситуации. Сейчас мы сосредоточены на Шахтере. Монако придется черпать вдохновение из результатов, добытых в прошлом сезоне в матчах против ПСЖ или Лиона в Кубке Франции", – цитирует Сидибе официальный сайт Монако.

Напомним, матч Шахтер – Монако состоится 25 августа в Харькове. Начало встречи в 22:00. Первый поединок завершился минимальной победой Шахтера (1:0).

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