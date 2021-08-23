Шахтер – Монако: поединок Лиги чемпионов рассудит старый знакомый "горняков"
УЕФА назначил арбитров на матч плей-офф квалификации самого престижного еврокубка.
Главным арбитром поединка между Шахтером и Монако будет английский рефери Энтони Тейлор, сообщает официальный сайт УЕФА.
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42-летнему рефери на линиях будут помогать соотечественники Гэри Бесуик и Адам Нанн. Роль четвертого судьи исполнит Дэвид Кут, а за VAR будет отвечать Стюарт Эттуэлл.
Интересно, что Тейлор уже трижды работал на матчах Шахтера. Он был главным арбитром встречи с ПСЖ (0:2) в 2015 году, работал на матче против Гента (5:0) в 2016-м и судил поединок с Айнтрахтом (2:2) в 2019-м.
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Напомним, матч состоится 25 августа в Харькове. Начало встречи в 22:00.
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