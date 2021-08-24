"Какая атмосфера в коллективе сейчас? Обстановка хорошая. Пришел тренер со своим видением, все учимся и воспринимаем идеи. Согласен ли с утверждением Де Дзерби, что команде не хватает спортивной злости? Конечно, она должна быть выше, должна быть агрессия, но это дело времени . Думаю, мы все понимаем, что за матч нас ждет, и отнесемся к нему со всей ответственностью.

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Получил вызов в сборную после объявления о завершении карьеры? Готов ли помочь команде, которая оказалась в тяжелой кадровой ситуации именно по вратарской позиции? Обсуждать тему сборной будем в четверг. Сейчас у нас очень важный матч с Монако, мы все готовимся и думаем только об этой игре", – цитирует Пятова официальный сайт Шахтера.

Напомним, в первой встрече этих команд Шахтер на выезде одолел монегасков (1:0). Пятов, вероятно, будет основным голкипером на ответный матч из-за травмы Анатолия Трубина.

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