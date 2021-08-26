Наибольшую оценку в составе "горняков" получил центрбек Марлон – 317 баллов, сообщает Команда№1. В активе новичка Шахтера 120 ТТД с браком 13%, он выиграл 18-ть единоборств из 23-х, совершил 8 перехватов и 6 подборов.

Шахтер – Монако – 2:2 – видео голов и обзор матча

В тройку лидеров дончан также вошли Андрей Пятов (305 баллов) и Марлос (300). Лучшим игроком Монако и всего матча признан Бен-Йеддер – 345 баллов. Нападающий гостей оформил дубль, однако этого не хватило для общего успеха в противостоянии.

Напомним, сегодня (26 августа) в 19:00 начнется жеребьевка группового этапа ЛЧ, на котором Шахтер и Динамо узнают своих соперников.

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