Шахтер – Монако: определился лучший игрок дончан по версии InStat
Аналитический ресурс InStat оценил действия игроков Шахтера в ответном матче плей-офф квалификации ЛЧ против Монако (2:2).
Наибольшую оценку в составе "горняков" получил центрбек Марлон – 317 баллов, сообщает Команда№1. В активе новичка Шахтера 120 ТТД с браком 13%, он выиграл 18-ть единоборств из 23-х, совершил 8 перехватов и 6 подборов.
Шахтер – Монако – 2:2 – видео голов и обзор матча
В тройку лидеров дончан также вошли Андрей Пятов (305 баллов) и Марлос (300). Лучшим игроком Монако и всего матча признан Бен-Йеддер – 345 баллов. Нападающий гостей оформил дубль, однако этого не хватило для общего успеха в противостоянии.
Напомним, сегодня (26 августа) в 19:00 начнется жеребьевка группового этапа ЛЧ, на котором Шахтер и Динамо узнают своих соперников.
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