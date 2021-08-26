"Эмоции просто не описать. Ради таких эмоций стоит жить. Очень рад, что как-то помог команде добиться результата, который позволил Шахтеру пройти дальше. Этот результат – для всех болельщиков Шахтера, для всех, кто нас поддерживал.

Шахтер – Монако – 2:2 – видео голов и обзор матча

Как вышел гол? Я просто видел, что отдал бы пас в той ситуации. Видел Алана Патрика под собой, я ему хотел отдать пас. Но видите, правильно сказали – с божьей помощью так получилось, залетел в ворота. Выходил на замену и понимал, что это тяжелая игра и войти в нее очень трудно. Я не боялся этой ответственности, хотел выйти, отдать все силы и помочь команде добыть результат.

Критика? Ее не получает тот, кто ничего не делает. Я уже привык. Ее с самого начала было много, пусть критикуют, если людям так легче. Они наоборот улучшают меня, дают задор, который помогает мне улучшать себя. После этого матча хочу сказать – хорошо, что сложилась ситуация так, и Шахтер прошел в групповой этап.

Момент со Степаненко? Обычный игровой эпизод. Думал, что он примет и будет меня искать впереди, а он принял и хотел мне немного в недодачу отдать. Играть в команде с бразильцами очень приятно. И бразильцы, и украинцы – все топового уровня", – резюмировал Мудрик в комментарии MEGOGO.

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