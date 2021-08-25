Не все игроки Шахтера полностью готовы к ответному матчу в плей-офф квалификации ЛЧ против Монако.

Участие Педриньо в отчетной встрече остается под вопросом, ведь он не смог полноценно провести предматчевую тренировку, сообщает FootBoom. Пока команда занималась в группе, бразилец бегал вокруг стадиона в одиночку.

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Стоит заметить, что именно Педриньо стал героем первой встречи команд, которая состоялась неделю назад в Монако. 23-летний хавбек отличился забитым мячом, который оказался победным, но был заменен после перерыва. Также бразилец не попал даже в заявку на игру с Черноморцем в УПЛ.

Напомним, уже сегодня Шахтер на харьковском ОСК Металлист примет Монако в рамках ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап турнира.

Шахтер – Монако: анонс ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов