"Психологическая составляющая – это не проблема футбола или команд, а проблема мира. Вы прекрасно знаете, через что мы проходим в данный момент. Нестабильность велика. Как мотивируются футболисты после Реала? Мы – профессионалы и хотим всегда побеждать. Кто хочет всегда выигрывать, обязательно будет мотивирован это сделать. Только иногда условия такие плохие, что это дается сложно.

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Однако наш приоритет знают все: стать чемпионами Украины. Потому каждый матч чемпионата для нас как финальная игра – так мы подходим ко всем поединкам, и к субботнему с Минаем в том числе. Мы хотим победить, как обычно, уважая соперника. Мы не смотрим, из второго дивизиона он или несколько лет назад был чемпионом – без разницы, уважение у нас всегда есть. Мы серьезно относимся к своему делу.

Нас могут винить, что иногда мы не так готовы психологически или физически, что мы уставшие, все что угодно, но одно нельзя поставить под сомнение – нашу искренность в работе. Мы всегда полностью отдаемся футболу и очень настроены. Иногда, как и у любого, не получается наилучшим образом, однако такова наша жизнь, все мы – люди. Мы хотим добиться победы и настроены на нее", – сказал Каштру в комментарии Shakhtar News.

Заметим, матч Премьер-лиги Шахтер – Минай пройдет завтра, 5 декабря, начало в 17:00.

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