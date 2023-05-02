"Горняки" прибыли в Ужгород, где 3 мая сыграют номинально домашний поединок 24-го тура Премьер-лиги против Миная.ъ

Во вторник, 2 мая, лидер УПЛ ночным поездом добрался до Ужгорода. Игор Йовичевич взял на игру против Миная 26 футболистов, сообщает официальный сайт "оранжево-черных".

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Список игроков Шахтера на матч с Минаем:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолейшвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тэйлор, Ефим Конопля, Ярослав Ракицкий, Виктор Корниенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина.

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси, Андрей Борячук.

Поединок Шахтер – Минай стартует 3 мая в 13:00. После 23-х туров "горняки" лидируют в УПЛ (56 очков). Команда Шарана находится в зоне переходных матчей – 13 место, 23 пункта.

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