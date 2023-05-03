Минай и Шахтер не смогли договориться по поводу участия Андрея Булезы в поединке 24-го тура Премьер-лиги.

Закарпатский клуб арендовал 19-летнего левого защитника на вторую часть сезона 2022/23. Булеза уже сыграл за Минай 8 матчей в УПЛ, однако против Шахтера выйти на поле не сможет.

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Права на защитника сборной Украины U-19 принадлежат Шахтеру. Минай пытался получить разрешение на участие Булезы в игре и в какой-то момент был близок к компромиссу. Однако в итоге "горняки" таки наложили вето на выход своего футболиста, сообщает Telegram-канал УПЛ Жива.

Шахтер решил не разрешать Булезе играть, чтобы не создавать прецедента. То есть, чтобы другие клубы, также имеющие арендованных "горняков", апеллируя к этому случаю, не требовали и для себя отсутствия запрета.

Андрей может сыграть против Шахтера только в случае, если Минай заплатит компенсацию за его выход на поле (чего делать, скорее всего, никто не будет).

Матч Шахтер – Минай стартует сегодня, 3 мая. Начало – в 13:00. "Горняки" лидируют в УПЛ, команда Шарана идет в зоне переходных матчей.

Шахтер – Минай: анонс матча УПЛ