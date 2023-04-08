Шахтер в предыдущем туре потерпел громкое фиаско, потеряв очки в Одессе – "горняки" расписали боевую ничью с Черноморцем (2:2). Причем громкость этой неудачи кроется не столько в результате, сколько в качестве игры дончан. Нет, она не была низкой, однако "моряки" почти ничем не уступали.

Исключением стал только отрезок на старте встречи, когда подопечные Игора Йовичевича могли накидать несколько голов. В дальнейшем игра была равной. Что самое главное, Черноморец позволял себе смело атаковать – и эти атаки приносили острые моменты. У Шахтера весной был матч, в котором соперник качественно оборонялся на протяжении 80 минут (так сыграл Кривбасс), однако открытой игры с Черноморцем команда явно не ожидала.

Частично проблемы были связаны и с кадровыми потерями. У дончан травмировались сразу три правых вингера, поэтому эту позицию закрывал новичок Гочолейшвили. Тем не менее, в тактическом плане Шахтер несколько разочаровал – на завершающем отрезке матча Игор Йовичевич требовал тупо забрасывать штрафной подачами.

А сегодня не сыграет еще и Назарина ... Тем временем СК Днепр-1 подобрался на расстояние в одно очко, что очень опасно. Именно поэтому Металлист команда должна настраиваться на Металлист, как на последний бой. "Горнякам" нужно побеждать любой ценой.

От харьковчан весной ожидали стремительного падения с кучей безнадежных поражений. На такое развитие событий намекал уход группы лидеров зимой, приход начинающего тренера и слухи о задержке зарплаты. Первые два матча после возобновления сезона подтверждали ожидания – Металлист заслуженно проиграл Руху (хотя там были ошибки арбитров в пользу соперника) и сгорел Ингульцу.

В обоих случаях "желто-синие" пропустили по два гола и забили один. Впрочем, в дальнейшем подопечные Перицы Огненовича сдержали Александрию (0:0) в поединке без моментов, а затем еще и отобрали очки у Колоса (тоже 0:0) – и вот в этой встрече Металлист выглядел относительно неплохо. Харьковчане вполне могли и победить, однако Прядун не реализовал пенальти (хотя 11-метровый был довольно "левеньким").

Хватит ли этого для сенсации с Шахтером? Существуют большие сомнения. Тем не менее, пациент подает признаки жизни, а значит относиться к нему надо с уважением.

Кадровая ситуация

Травмированы: Петряк, Швед, Зубков (Шахтер)

Дисквалифицированы: Назарина (Шахтер)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Металлист

Шахтер: Трубин – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко – Степаненко, Бондаренко – Гочолейшвили, Судаков, Крыськив – Сикан

Металлист: Ермолов – Романюк, Мизюк, Порох, Картушов – Демченко, Панасенко, Чайковский – Наумец, Бойчук – Прядун

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

Какие бы матчи Металлист не проводил в предыдущих турах УПЛ, тягаться с Шахтером нереально. Нынешний Черноморец перед своей ничьей провел ряд очень перспективных поединков, а вот харьковчане просто перестали выглядеть смертниками. Этого слишком мало для сенсации – даже в значительно лучшей форме на старте сезона "желто-синие" потерпели разгром со счетом 1:6.

Шахтер будет заведен, ведь СК Днепр-1 дышит в спину. Да и реабилитироваться за неудачу "горняки" желают. Именно поэтому мы ставим на максимально уверенную победу дончан.

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