"Ощущения двоякие. Я считаю, что мы заслуживали чуть больше, но таким иногда бывает футбол. Я очень доволен тем, как мы сыграли. Отношение к работе фантастическое, особенно учитывая, что мы сыграли нашу первую официальную игру за два месяца.

Шахтер – Марсель – 2:2 – видео голов и обзор матча

Мы показали характер, дважды отыгрались, мы продемонстрировали мужество, чтобы атаковать снова. Поэтому возникает двоякое ощущение, но в основном я горжусь своей командой.

Степаненко? Я не был уверен, сможет ли он вообще играть, но он в очередной раз продемонстрировал свой характер. Он для нас важный игрок, капитан. Он боролся до конца. Никто не ожидал, что он сможет отыграть час. Я очень рад, что он вернулся после травмы", – цитирует Пушича пресс-служба УЕФА.

Напомним, ответный матч в Марселе состоится уже через неделю, 22 февраля.

Шахтер спасся от поражения Марселю в Лиге Европы – драма, гол в добавленное время и серьезные потери на ответный матч