Марсель подходит к встречам с Шахтером в очень шатком положении.

Провансальцы демонстрируют серию слабых результатов. Марсель вылетел из Кубка Франции, а в чемпионате набрал всего 3 очка за 4 тура и сидит в середине таблицы.

Шахтер – Марсель: стало известно, кто будет комментировать первый матч Лиги Европы

Издание Le10Sport решило провести опрос относительно доверия главному тренеру Дженнаро Гаттузо. Результаты для чемпиона мира неутешительные. 45% опрошенных ждут увольнения Рино уже сейчас, 28% готовы подождать и только 27% выступили за сохранение. Руководство на стороне Гаттузо, у которого контракт до конца сезона.

Напомним, Марсель является соперником Шахтера в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы. Первый матч состоится уже в ближайший четверг, 15 февраля, в немецком Гамбурге. Начало встречи в 19:45. Ответный матч через неделю, 22 февраля.

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