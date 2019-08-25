Шахтер – Мариуполь: анонс матча УПЛ

Донецкий Шахтер в рамках 5-го тура УПЛ принимает Мариуполь. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24"

Шахтер подходит к одному из самых бескомпромиссных дерби в прекрасной форме, имея удобный календарь и побеждая в УПЛ всех. Кроме того, основной конкурент вчера потерял очки, а значит на "горняков" снова не давит ответственность за результат – Динамо по завершению текущего тура всё равно останется за спиной. Впрочем, оформить гандикап в шесть зачётных баллов на старте чемпионата было бы очень неплохо, так что Мариуполю не позавидуешь.

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Впрочем, вряд ли Луиш Каштру выпустит на дерби полностью основной состав. После тяжёлой травмы Пихалёнка в прошлом туре португалец должен дорожить своими лидерами – да и когда ещё устраивать ротацию? Мариуполь, конечно же, грозный соперник, но только не в матчах против Шахтера.

Правда, в первой половине сезона 2018/19 азовцы действительно давали "горнякам" бой. В Харькове они потерпели поражение (2:0), но несколько раз дончане реально отскочили (особенно выделялся Вакула); дома же подопечные Александра Бабича держали "нули" целый час – впрочем, потом они глотнули сразу три гола. Хейтеры говорят, что футболисты Мариуполя не стараются в дерби с Шахтером, однако чаще в этих матчах валяют дурака именно "горняки".

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Оно и неудивительно, ведь "младшему брату" запрещено выпускать в дерби арендованных у дончан футболистов. В принципе, Александру Бабичу раньше это не мешало наскрести довольно сильный состав, но на этот раз ситуация сложнее – команда потеряла ряд лидеров ещё перед чемпионатом, а затем случились травмы Фомина и Горбунов. Единственной выгодой является отдых продолжительностью в полторы недели, но вряд ли это станет проблемой для Шахтера.

Кадровая ситуация

Травмированные: Малышев, Пихалёнок – Фомин

Дисквалифицированные: нет

Под вопросом: Горбунов (Мариуполь)

Отсутствуют по другим причинам: Кривцов (не попал в заявку) – Корниенко, Кащук, Чех, Топалов, Кирюханцев, Кулаков, Чурко, Танковский (условия аренды)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Мариуполь

Шахтер: Пятов – Додо, Хочолава, Матвиенко, Исмаили – Антонио, Степаненко – Соломон, Марлос, Дентиньо – Мораес

Мариуполь: Худжамов – Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков – Путря, Федорчук – Тищенко, Мишньов, Горбунов – Вакула

Прогноз "Футбол 24" – 3:0

К сожалению, при нынешнем состоянии дел говорить о каком-то другом результате, кроме победы Шахтера над Мариуполем, невозможно. Вопрос лишь в том, станет ли она разгромной – и тут всё зависит от настроя "горняков" и степени ротации. При Луише Каштру дончане не жалеют голов, поэтому можно прогнозировать ТВ 2,5.

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