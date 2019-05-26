В матче 31 тура УПЛ донецкий Шахтер разбомбил Мариуполь. Смотрите видео голов и обзор матча.

Донецкий Шахтер, который уже оформил чемпионство, принимал в Харькове Мариуполь, который борется за 4 место с Зарей.

Шахтер разгромил Мариуполь благодаря хет-трику Дентиньо – азовцы опустились на пятую строчку

После "сухого" первого тайма "горняки" взялись за дело после перерыва. Дентиньо, не считающийся игроком основы, оформил хет-трик, еще одним голом отметился Тете.

Шахтер после 31 тура набрал 80 очков, тогда как у Мариуполя 40 пунктов и 5 позиция в турнирной таблице. Для завоевания 4 строчки необходимо только побеждать Зарю.

Заря в сверхважном матче переиграла Александрию и сделала решительный шаг к 4 строчке