Шахтер – Мариуполь – 2:2 – видео голов и обзор матча
13:54 - Читати українською
Шахтер и Мариуполь расписали яркую ничью в спарринге. Смотрите видео голов и главных моментов матча.
Коноплянка вышел один на один с Гальчуком и открыл счет на 4 минуте. Пропущенный мяч не смутил Мариуполь, который ответил несколькими острыми атаками. До перерыва забить не удалось, но потом азовцы добились своего.
Шахтер на последних минутах спасся от поражения против Мариуполя – Коноплянка оформил гол+пас
Отличились воспитанники Шахтера. Артем Бонадренко воспользовался пространством в штрафной "горняков", а Кащук четко реализовал пенальти. Ничью для дончан спас тот же Коноплянка. Евгений идеально навесил на голову Фернандо, и тот шанс не упустил – 2:2.
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