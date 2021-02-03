Коноплянка вышел один на один с Гальчуком и открыл счет на 4 минуте. Пропущенный мяч не смутил Мариуполь, который ответил несколькими острыми атаками. До перерыва забить не удалось, но потом азовцы добились своего.

Шахтер на последних минутах спасся от поражения против Мариуполя – Коноплянка оформил гол+пас

Отличились воспитанники Шахтера. Артем Бонадренко воспользовался пространством в штрафной "горняков", а Кащук четко реализовал пенальти. Ничью для дончан спас тот же Коноплянка. Евгений идеально навесил на голову Фернандо, и тот шанс не упустил – 2:2.