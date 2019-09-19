Шахтер – Манчестер Сити: Зинченко попал в символическую сборную группы по итогам первого тура Лиги чемпионов

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко был одним из лучших игроков в поединке Лиги чемпионов против Шахтера.

Авторитетный статистический портал WhoScored огласил символическую сборную группы С после первых поединков. Прогнозируемо в списке не нашлось места игрокам обеих проигравших коллективов. Наибольшее представительство у Динамо Загреб – 7 игроков. Остальные четверо – футболисты Манчестер Сити: Кайл Уокер, Илкай Гюндоган, Габриэль Жезус и Александр Зинченко.

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"Горожане" в поединке первого тура не оставили шансов "горнякам", обыграв в Харькове команду Луиша Кашрту со счетом 3:0.

В параллельном матче группы С загребское Динамо уничтожило Аталанту, за которую выступает Руслан Малиновский. Итальянцы пропустили четыре "сухих" гола.

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