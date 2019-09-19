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Шахтер – Манчестер Сити: Зинченко попал в символическую сборную группы по итогам первого тура Лиги чемпионов

19:01 32 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: Зинченко попал в символическую сборную группы по итогам первого тура Лиги чемпионов
Александр Зинченко / фото Дениса Руденко

Защитник Манчестер Сити Александр Зинченко был одним из лучших игроков в поединке Лиги чемпионов против Шахтера.

 
Рияд Марез 24’
Илкай Гюндоган 38’
Габриэл Жезус 76’
24’ Рияд Марез
38’ Илкай Гюндоган
76’ Габриэл Жезус

Авторитетный статистический портал WhoScored огласил символическую сборную группы С после первых поединков. Прогнозируемо в списке не нашлось места игрокам обеих проигравших коллективов. Наибольшее представительство у Динамо Загреб – 7 игроков. Остальные четверо – футболисты Манчестер Сити: Кайл Уокер, Илкай Гюндоган, Габриэль Жезус и Александр Зинченко.

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"Горожане" в поединке первого тура не оставили шансов "горнякам", обыграв в Харькове команду Луиша Кашрту со счетом 3:0.

В параллельном матче группы С загребское Динамо уничтожило Аталанту, за которую выступает Руслан Малиновский. Итальянцы пропустили четыре "сухих" гола.

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