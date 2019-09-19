Шахтер – Манчестер Сити: Соломон поделился впечатлениями от своего дебютного поединка в Лиге чемпионов

Израильский полузащитник донецкого Шахтера высказался относительно проигрыша своей команды в стартовом матче группового раунда Лиги чемпионов.

"Это был первый мой поединок в Лиге чемпионов. Для меня огромная честь играть в этом турнире. Сегодня был сложный матч против сильного противника.

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Манчестер Сити – один из лучших клубов в мире. Очень жаль, но Шахтер уступил. Тем не менее, мы смотрим с надеждой в будущее", – рассказал Соломон официальному сайту УЕФА.

Напомним, израильский хавбек Манор Соломон перешел в Шахтер из Маккаби Тель-Авива за 6 млн евро, заключив с донецкой командой пятилетний контракт. Соломон является воспитанником Маккаби из Петах-Тиквы. Всего в чемпионате Израиля он провел 67 матчей и забил 8 мячей.

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