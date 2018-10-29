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Шахтер – Манчестер Сити: Силва стал лучшим игроком матча, Кривцов и Майкон – худшие

24 октября 10:21 177 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: Силва стал лучшим игроком матча, Кривцов и Майкон – худшие
Шахтер – Манчестер Сити: Силва стал лучшим игроком матча, Кривцов и Майкон – худшие

Авторитетное статистический портал WhoScored опубликовал оценки футболистов за матч Шахтер – Манчестер Сити.

Лучшим футболистом матча, который получил наивысшую оценку от портала – 9.3, стал капитан "горожан" Давид Сильва. На счету испанца забитый гол и 2 удара в каркас ворот Андрея Пятова. Общая оценка Манчестер Сити – 7.47.

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Худшими в матче стали защитник и полузащитник Шахтера Сергей Кривцов и Майкон, которые наработали на бал 5.5. Лучшим в составе "горняков" стал защитник Николай Матвиенко, действия которого в матче были оценены в 7 баллов. Общая оценка Шахтера – 6.12.

Напомним, вчера Шахтер дома разгромного проиграл Манчестер Сити (0:3) в матче 3-го тура Лиги чемпионов.

Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 – видео голов и обзор матча

Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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