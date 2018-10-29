Шахтер – Манчестер Сити: послематчевая пресс-конференция Хосепа Гвардиолы

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над Шахтером в 3 туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Первый тайм? Это была лучшая 45-минутка Манчестер Сити за последние полгода. Мы имели тяжелый матч с Лионом, где уступили, и сложную игру с Хоффенхаймом, где вырвали победу. Сегодня, учитывая результат параллельного матча, все в наших руках. Результат хороший , игрой я доволен.

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Кевин де Брюйне сыграл хорошо, особенно в первой половине игры. Затем он устал, но сложно было всей команде, а не только ему. Шахтер после перерыва добавил, Ракицкий хорошо менял вектор атак, соперник действовал лучше. Де Брюйне еще наберет форму и будет выглядеть лучше.

Давид Силва также выступил замечательно. Он был одним из лучших на поле, забил гол. Эту игру он может занести себе в актив.

Почему не включил в заявку Зинченко? Это было трудным решением для меня. Однако есть другие игроки, которые должны были сыграть. Александр был готов, мы с ним говорили. Он молодой, еще будут шансы себя проявить.

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Зинченко не попал в заявку из-за тактических соображений. Если бы кто-то из футболистов получил травму, мне было бы легче перестроить команду теми исполнителями, которых я выбрал. Нам нужен был центральный полузащитник, поэтому я включил Фодена.

Лига чемпионов – это не о том, хорошо ты играешь или плохо. Это просто путь, который ты должен пройти шаг за шагом. Для победы в турнире должен совпасть целый ряд факторов.

Мы забили много и сегодня, и с Бернли. Но все равно нужно улучшать реализацию. Посчитайте, сколько мы не забили. Против хороших команд столько шансов не будет возникать. Был тяжелый выезд, и я счастлив, что мы хорошо его пережили.

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Если мы выиграем следующую игру у Шахтера, они не смогут финишировать первыми в группе. Мы хотим выиграть группу. После поражения Лиону команда оказалась под давлением, но сегодня мы хорошо сыграли.

Прогресс Шахтера за последние 10 лет? Всегда трудно было играть против Луческу. У Шахтера очень хорошая трансферная политика: Мхитарян, Чигринский, Фернандиньо, Фред. Также упомяну Ракицкого и Пятова. У Фонсеки могу отметить качественный командный футбол. Шахтер прогрессирует. Желаю им вернуться на свою арену и сыграть там", – сказал Гвардиола.