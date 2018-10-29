Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция предматчевой пресс-конференции Хосепа Гвардиолы

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола в эти минуты дает пресс-конференцию перед поединком 3 тура группового турнира Лиги чемпионов 2018/19. Прямую трансляцию пресс-конференции Гвардиолы смотрите на сайте "Футбол 24".

Завтра Шахтер в Харькове примет Манчестер Сити в поединке 3 тура Лиги чемпионов 2018/19. Матч Шахтер – Манчестер Сити начнется в 22:00.

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"Футбол 24" предлагает посмотреть предматчевую пресс-конференцию главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы, которая проходит в эти минуты. Компанию испанцу составил игрок Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко.

Позже с журналистами пообщается и наставник Шахтера Паулу Фонсека.

Напомним, после 2 туров Шахтер занимает 3 место в группе F, набрав 2 очка. У Манчестер Сити 3 пункта и 2 позиция, лидирует Лион (4 очка).

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