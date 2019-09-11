Шахтер – Манчестер Сити: на матч Лиги чемпионов продано уже 30 тысяч билетов

Дебютная игра "горняков" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов вызвала немалый ажиотаж у болельщиков.
За неделю до поединка донецкий Шахтер реализовал уже более 30 тысяч билетов на матч с Манчестер Сити, сообщает официальный Твиттер "горняков".
В кассах остается еще около 10 тысяч пропусков всех категорий.
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Напомним, уже 18 сентября "оранжево-черные" стартуют в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА матчем против Манчестер Сити. Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.
Также в группе с Шахтером и Манчестер Сити сыграют загребское Динамо и Аталанта, цвета которой защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский.
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