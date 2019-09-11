Шахтер – Манчестер Сити: на матч Лиги чемпионов продано уже 30 тысяч билетов

Дебютная игра "горняков" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов вызвала немалый ажиотаж у болельщиков.

За неделю до поединка донецкий Шахтер реализовал уже более 30 тысяч билетов на матч с Манчестер Сити, сообщает официальный Твиттер "горняков".

В кассах остается еще около 10 тысяч пропусков всех категорий.

Невыход Шахтера из группы Лиги чемпионов будет провалом, – Палкин

Напомним, уже 18 сентября "оранжево-черные" стартуют в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА матчем против Манчестер Сити. Игра состоится в Харькове на стадионе ОСК Металлист.

Также в группе с Шахтером и Манчестер Сити сыграют загребское Динамо и Аталанта, цвета которой защищает украинский полузащитник Руслан Малиновский.

30 000 билетов продано на суперматч #ШахтерМанСити в Харькове!



Ровно за неделю до поединка в продаже остается около 10 000 билетов всех категорий.



Успейте забрать последние билеты: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/sswwwT58Ey — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 11, 2019

Коноплянка в Шахтарі: Зрада філософії та проблема для збірної України, або 4 перестороги найгучнішого трансферу літа