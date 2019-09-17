toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАРСЕЛОНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШАХТЕР - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Шахтер – Манчестер Сити: "горожане" потеряли еще двух игроков перед матчем Лиги чемпионов

18:57 67 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: "горожане" потеряли еще двух игроков перед матчем Лиги чемпионов
Пеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации "горожан" накануне матча 1-го тура Лиги чемпионов против Шахтера.

 

"Стоунз? Это проблема, и это вызов для нас. Есть Фернандиньо, есть игроки, которые готовы помочь. Жаловаться я точно не буду. Это хорошая возможность испытать себя, почувствовать команду, собраться. Стоунз и Ляпорт вылетели. Такое случается, без этого никак.

Шахтер – Манчестер Сити: "горожане" эффектным промо вспомнили, как побеждали "горняков"

Почему Фоден не прилетел в Харьков? У Фила желудочная инфекция, он не будет доступен. Думаю, в следующем матче он сможет сыграть.

Будет ли Фернандиньо выполнять ту же роль, которую выполнял Маскерано в Барселоне? Да, он способен на это, я рассчитываю на Фернандиньо. Он не играл очень много в этом сезоне, но думаю он сможет сыграть в защите", – поделился Гвардиола на предматчевой пресс-конференции, передает Sport.ua.

Напомним, матч Шахтер – Манчестер Сити состоится 18 сентября, начало игры в 22:00.

Месси, Роналду и Зидан в шаге от истории, а соперник Шахтера – уникальный: 7 фактов о новом сезоне Лиги чемпионов

blog_ava
Сербия – Украина: команда Шевченко останется без поддержки на решающий матч отбора к Евро-2020
15:37
1120
Теги
Шахтер - Манчестер Сити Джон Стоунз Джон Стоунз Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Фил Фоден Фил Фоден
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Де Хеа продлил контракт с Манчестер Юнайтед
    Англія — 16 сент163 Де Хеа продлил контракт с Манчестер Юнайтед
41
мин
Интер
19:55
Славия Прага
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук