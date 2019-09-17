Шахтер – Манчестер Сити: "горожане" потеряли еще двух игроков перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о кадровой ситуации "горожан" накануне матча 1-го тура Лиги чемпионов против Шахтера.

"Стоунз? Это проблема, и это вызов для нас. Есть Фернандиньо, есть игроки, которые готовы помочь. Жаловаться я точно не буду. Это хорошая возможность испытать себя, почувствовать команду, собраться. Стоунз и Ляпорт вылетели. Такое случается, без этого никак.

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Почему Фоден не прилетел в Харьков? У Фила желудочная инфекция, он не будет доступен. Думаю, в следующем матче он сможет сыграть.

Будет ли Фернандиньо выполнять ту же роль, которую выполнял Маскерано в Барселоне? Да, он способен на это, я рассчитываю на Фернандиньо. Он не играл очень много в этом сезоне, но думаю он сможет сыграть в защите", – поделился Гвардиола на предматчевой пресс-конференции, передает Sport.ua.

Напомним, матч Шахтер – Манчестер Сити состоится 18 сентября, начало игры в 22:00.

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