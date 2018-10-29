Шахтер – Манчестер Сити: "горняки" впервые дома проиграли английской команде в еврокубках

Шахтер в Харькове уступил Манчестер Сити в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Манчестер Сити стал первой английской командой, которой удалось на выезде обыграть донецкий Шахтер в матчах еврокубков. До этого "горняки" на своем поле одержали 5 побед и дважды играли вничью с представителями АПЛ, сообщает Opta.

Манчестер Сити разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов на выезде, но шансы остаются

После этого матча Манчестер Сити набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы F, у Лиона 5 пунктов. У Шахтера остаются 2 балла, как и у Хоффенхайма.