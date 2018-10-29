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Шахтер – Манчестер Сити: "горняки" впервые дома проиграли английской команде в еврокубках

24 октября 00:28 126 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: "горняки" впервые дома проиграли английской команде в еврокубках
Шахтер – Манчестер Сити – 0:3 / фото из соцсетей

Шахтер в Харькове уступил Манчестер Сити в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Манчестер Сити стал первой английской командой, которой удалось на выезде обыграть донецкий Шахтер в матчах еврокубков. До этого "горняки" на своем поле одержали 5 побед и дважды играли вничью с представителями АПЛ, сообщает Opta.

Манчестер Сити разгромил Шахтер в матче Лиги чемпионов на выезде, но шансы остаются

После этого матча Манчестер Сити набрал 6 очков и возглавил турнирную таблицу группы F, у Лиона 5 пунктов. У Шахтера остаются 2 балла, как и у Хоффенхайма.

Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
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