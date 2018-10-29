toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧЕРНОМОРЕЦ - КАРПАТЫ НАПОЛИ - РОМА

Шахтер – Манчестер Сити: Цыганык сделал свой прогноз на матч

23 октября 15:52 338 Читати українською
Шахтер – Манчестер Сити: Цыганык сделал свой прогноз на матч
Игорь Цыганик / Фото из соцсетей

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити.

"При всем моем позитиве и отношении к украинским клубам, честно говоря, не очень настроен, что в Харькове будет положительный результат. С другой стороны, Шахтер в прошлом году уже обыгрывал Манчестер Сити.

Шахтер – Манчестер Сити: прогноз на матч Лиги чемпионов

Кажется, "горнякам" удобно играть против таких соперников: дончанам подходят своим стилем команды Гвардиолы. Думаю, что обе команды забьют, а победу одержит Манчестер Сити. Заметил, что англичане в обоих матчах Лиги чемпионов против Лиона и Хоффенхайма пропускали в первом тайме. Прогнозирую, что так будет и в Харькове против Шахтера", – цитирует Цыганыка издание bookmaker-ratings.

Напомним, поединок 3-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Манчестер Сити состоится сегодня на ОСК Металлист, стартовый свисток прозвучит в 22:00.

Шахтер – Манчестер Сити: анонс матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов3 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Манчестер Сити: Вторник 23 октября 2018

Шахтер
Матч окончен
0 : 3
Манчестер Сити
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Шахтер Шахтер Лига чемпионов Игорь Цыганык Шахтер - Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
41
мин
Лацио
21:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук