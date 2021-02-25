"Я очень рад, что мы прошли в следующий раунд. Пенальти? Это было решение команды, чтобы я пробивал. Я хотел забить, ведь это важно для форварда. Я благодарен тем ребятам, которые бьют обычно пенальти. Они понимали мою ситуацию.

Шахтер – Маккаби Т-А – 1:0 – видео гола и обзор матча

Для меня это был действительно важный гол. Посвящаю его персоналу клуба, которые всегда меня поддерживали и работали много. Лично для меня месяц выдался тяжелым. У Маккаби были свои моменты, они могли забивать. В следующих встречах нужно действовать лучше, проанализировать ошибки и просмотреть все эпизоды", – сказал Мораес в эфире "Футбол 1".

К слову, у Жуниора была затяжная безголевая серия. Последний раз бразильский украинец поражал ворота соперника 8 ноября в матче с Динамо.

Шахтер с удивительным везением пробился в 1/8 финала Лиги Европы – Маккаби похоронил пенальти