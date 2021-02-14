"Израильтяне очень следят за Шахтером, ведь там играет Манор Соломон. Но не только по этой причине. Шахтер – команда, которая хорошо выступает в Лиге чемпионов в последние годы. В Израиле очень любят футбол и следят за такой командой. А особенно, когда в ней играет Соломон.

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Он очень хороший и профессиональный парень, талантливый и хорош с мячом. Футбол сейчас очень организованный и нужны такие футболисты, как Манор, чтобы обойти такую ​​защиту.

Он очень умный футболист и ему только 21. У него большое будущее. Я считаю, что он поможет Шахтеру. Считаю, что он должен больше играть, но это только мое мнение.

У Шахтера больше шансов, у них более качественные игроки. Но Маккаби сейчас очень организованная команда. У дончан есть преимущество из-за таких игроков как Соломон. В Маккаби он был бы звездой, а в Шахтере сидит на скамейке. Вот и разница", – сказал Грант в программе Великий Футбол.

Напомним, Шахтер поборется с Маккаби Тель-Авив в рамках 1/16 финала ЛЕ, первая встреча соперников состоится уже 18 февраля, начало в 22:00.

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