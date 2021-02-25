"Нашей главной целью на игру был проход в следующий раунд. Вторая цель – не пропустить. Третья – победить. Мы все выполнили. Хотелось бы более эстетического футбола. Это, возможно, не удалось.

Мы стремились забить быстрый гол и дальше контролировать игру. Шахтер хорошо провел первые 25 минут, выполнил план, единственный минус – не забили. Маккаби начал рисковать, но мы хорошо отработали в обороне. В атаке получилось не все. Если оценивать результат по итогам двухматчевой дуэли – команда отработала на 10 баллов. Если отталкиваться от эстетики – 7 баллов.

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Сейчас футбол очень сложный. В этом сезоне очень много трудностей, связанных с коронавирусом. Мы играем в трех турнирах. Ротация необходима, поэтому я сделал замены в перерыве. Те, кто сегодня вышли со скамейки запасных, усилили игру. А еще мы поберегли нескольких футболистов. Нужно стратегически работать, думать на перспективу.

Я не жалуюсь на условия, но правда в том, что в Тель-Авиве мы чувствовали поле, оно было в лучших кондициях. Поэтому нам было легче строить игру. Здесь поле не может быть оптимальным из-за погодных условий. Есть объективные причины. При этом мы забили больше голов в УПЛ, мы забивали Реалу на выезде и дома. Я думаю, что баланс забитых и пропущенных голов у нас сохраняется.

Не надо забывать о ДНК Шахтера. Мы завершаем атаки в штрафной, мы никогда не бьем издалека. В основном нам это удается благодаря техничным футболистам, но порой возникают трудности. Самое главное, что мы в следующем раунде. Мы можем играть лучше. Будем прогрессировать, будем работать над построением атак и завершением, – ответил Каштру на вопрос "Футбол 24".

Честно говоря, я даже не изучал потенциальных соперников. После матча обсуждали нашу игру, а не другие команды. Наша команда готова играть против любого соперника, играть на любом стадионе. У меня нет никаких преференций.

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Не знаю, когда Степаненко будет играть, или даже тренироваться. Пока ничего не ясно. Хочу отметить, что Майкон очень хорошо работает на позиции "шестерки". Но понятно, что Степаненко – это особый футболист для Шахтера. Он заряжает команду, мотивирует партнеров.

Фантастика, что стадион снова наполнен эмоциями! Очень радостно, когда болельщики гонят твою команду в атаку. Хочу поздравить игроков с положительным результатом, а также болельщиков, которые остаются с нами, которые всегда поддерживают нас. Мы это ценим", – поделился Каштру на послематчевой пресс-конференции.

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