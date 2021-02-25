"На стороне Шахтера больший опыт выступлений в еврокубках, а это серьезный плюс в психологическом плане. Первый матч в Израиле показал, что команда Луиша Каштру намного превосходит своего соперника, причем, по всем параметрам игры.

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Если во внутренних соревнованиях бразильцев Шахтера нужно настраивать по-особенному, то в еврокубках они гораздо ответственнее относятся к играм. Не знаю, что должно произойти, чтобы "горняки" растеряли свое преимущество. Думаю, счет будет таким же, как и неделей ранее в Тель-Авиве", – поделился Яксманицкий в комментарии Команда№1.

Отметим, ответный матч Шахтер – Маккаби Т-А состоится сегодня, 25 февраля, начало в 19:55.

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