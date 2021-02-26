Статистический ресурс InStat Index подвел итоги противостояния украинской и израильской команд в матче 1/16 финала второго по силе еврокубка.

Самым полезным игроком "оранжево-черных" в поединке против израильской команды по оценкам InStat стал защитник "горняков" Додо, сообщает издание Zbirna.com.

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В активе бразильца за 90 минут 81 ТТД с браком 11%, он выиграл шесть единоборств, совершил 11 отборов, перехватов и подборов, нанес один удар по воротам, выполнил две острые передачи, а точность всех его пасов составила 92%. В общем, рейтинг эффективности его игры составил 320 баллов.

В тройку лучших игроков Шахтера вошли также Тете (316 баллов) и Майкон (312 баллов).

Напомним, в матче 1/16 финала Лиги Европы "горняки" минимально победили Маккаби Тель-Авив 1:0 и по сумме двух матчей вышли в следующий раунд соревнований.

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