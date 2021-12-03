До конца осенней части чемпионата остаётся всего два тура. Шахтеру очень важно победить в них, ведь по очкам команда идет на равных с Динамо – "горняки" уступают киевлянам только по разнице голов. После провала группового этапа ЛЧ допустить отставание от киевлян подопечные Роберто Де Дзерби просто не вправе.

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Кроме того, дончанам необходимо реабилитироваться за слабенький футбол в поединке против Ингульца неделю назад. "Оранжево-черные" наиграли всего на 0,47 ожидаемых голов, установив собственный антирекорд сезона – даже в проигрышных матчах против Реала и Интера этот показатель был выше. Острых моментов практически не возникало, а в эндшпиле встречи гранд даже играл на вынос, выбивая мяч в ауты. Очевидно, сказались усталось после выезда в Милан, ротация и отсутствие Де Дзерби на скамье запасных (Роберто отбывал дисквалификацию).

Шахтер одержал минимальную победу, но за тур до этого команда провела такой же невнятный матч – слабенькому Руху впервые забили аж на 86-й минуте. Правда, там моментов было побольше, но , это уже не второй и не третий (и даже не четвертый) пример слабой игры против закрытой модели в нынешнем сезоне УПЛ. В частности, в первом круге Львов держал "нули" с "горняками" до 80-х минут. Тем не менее, стоит отметить, что дончане, в основном, дожимают своих упрямых оппонентов – фиаско случились только с Минаем и Александрией.

Если у Шахтера возникали проблемы с аутсайдерами чемпионата, то со Львовом тем более будет непросто. Подопечные Олега Дулуба набрали хороший ход – в предыдущих шести поединках "горожане" прорвались в четвертьфинал Кубка, сыграли вничью с Черноморцем и одержали три победы в УПЛ (над Колосом, Зарей и Мариуполем). Единственным обидчиком в этот период стала Десна, которой удалось провести два шикарных дальних удара.

Благодаря этому рывку львовяне оторвались от четверки аутсайдеров на пять очков. По ожидаемым же показателям команда держится на пятой позиции в турнирной таблице. Словом, недооценивать сегодняшнего соперника "Шахтер" не имеет права. Львов умеет терпеть, умеет забивать своё и держать результат – и если в начале сезона нефарт и слабая оборона тянули коллектив вниз, то сейчас эти проблемы более-менее решены.

Кадровая ситуация

Травмированные: Траоре, Исмаили, Алан Патрик, Фернандо (Шахтер)

Дисквалифицированные: Брикнер (Львов)

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Львов

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Матвиенко, Корниенко – Майкон, Бондаренко – Тете, Судаков, Соломон – Педринью

Львов: Ильющенков – Бусько, Махмутович, Лека – Грисьо, Довгий, Политило, Якимец – Ременяк, Шина, Эрнест

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Шахтер не впечатлял в последних поединках, но даже при 0,47 xG и отсутствии голов до 86-й минуты "горняки" побеждали. У дончан слишком высокий класс и слишком много кадровых ресурсов, чтобы дожимать соперников в подобных матчах. Впрочем, если играть в таком режиме еженедельно, осечка рано или поздно случится.

Львов вполне способен наказать гранда за невнятную атаку, но даже ничья будет выглядеть сенсацией. "Горожане" выглядели неплохо и заслужили более высокие позиции в таблице, однако по качеству работы с мячом, проценту брака и организации атак коллектив остается на невысоком уровне. Шахтер гораздо сильнее.

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