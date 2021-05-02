"Переживаем достаточно непростой момент, однако прекрасно знаем свои возможности. Знаем, что Шахтер – лучшая команда в Украине. В этом году не все получилось так, как мы хотели. Счастлив, как я себя сегодня проявил и как мы сыграли.

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Полностью отдавались игре, а я записал на свой счет гол и ассист – это плоды усердной работы. Хочу все это посвятить партнерам по команде, своей семье, которая всегда со мной, тренерскому штабу и работникам клуба. Я очень счастлив!

Смог бы забить сам, когда отличился Тете? Мы с ним поговорили об этом. Он закричал мне оставить мяч, но я уже был готов пробивать. К счастью, я сыграл на него и он смог забить. Самое главное – победа Шахтера.

Как поздравили Срну? Победой. Самое главное – подарить победу и поздравить его лично. Прежде всего, подарок – это победа", – цитирует Дентиньо официальный сайт дончан со ссылкой на Футбол 1.

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