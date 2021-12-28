В альтернативной турнирной таблице УПЛ Динамо занимает лишь второе место.

После 13-ти туров чемпионата Украины Шахтер набрал 265 баллов по данным InStat Index и возглавляет альтернативную таблицу УПЛ, сообщает Команда 1.

Динамо с уникальным показателем находится вблизи топ-10 исторического рейтинга Лиги чемпионов

На второй строчке расположилось Динамо, а Заря – третья. Такое же распределение первых мест и по показателю технически-тактических действий.

В реальной таблице динамовцы лидируют, опережая Шахтер на один зачетный балл. Заря занимает 4-ю строчку, пропустив вперед Десну. Напомним, чемпионат Украины вернется из отпуска 13 февраля.

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