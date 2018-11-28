Шахтер – Лион: президент французского клуба Ола не уверен, что команда прилетит в Харьков из-за военного положения

Президент Лиона Жан-Мишель Ола прокомментировал факт переноса матча Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом из Полтавы в Киев.

"Матч Арсенал в Лиге Европы перенесли. Мы не знаем, поедем ли в Украине, учитывая сложную ситуацию в стране. Непросто будет найти самолет. Думаю, в УЕФА примут окончательное решение относительно нашего матча против Шахтера", – передает слова Ола ActuFoot.

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Матч 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Лион должен состояться в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Встреча запланирована на 12 декабря. Отметим, вчера УЕФА официально перенес матч между Ворсклой и Арсеналом из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в Украине.

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