toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ХОФФЕНХАЙМ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ПАРИ СЕН-ЖЕРМЕН - ЛИВЕРПУЛЬ

Шахтер – Лион: президент французского клуба Ола не уверен, что команда прилетит в Харьков из-за военного положения

10:45 236 Читати українською
Шахтер – Лион: президент французского клуба Ола не уверен, что команда прилетит в Харьков из-за военного положения
Жан-Мишель Ола / Reuters

Президент Лиона Жан-Мишель Ола прокомментировал факт переноса матча Лиги Европы между Ворсклой и Арсеналом из Полтавы в Киев.

"Матч Арсенал в Лиге Европы перенесли. Мы не знаем, поедем ли в Украине, учитывая сложную ситуацию в стране. Непросто будет найти самолет. Думаю, в УЕФА примут окончательное решение относительно нашего матча против Шахтера", – передает слова Ола ActuFoot.

Лион и Манчестер Сити расписали ничью – Зинченко помог "горожанам" выйти в плей-офф Лиги чемпионов из группы Шахтера

Матч 6-го тура Лиги чемпионов Шахтер – Лион должен состояться в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Встреча запланирована на 12 декабря. Отметим, вчера УЕФА официально перенес матч между Ворсклой и Арсеналом из Полтавы в Киев из-за введения военного положения в Украине.

В Украине ввели военное положение: как это может повлиять на футбол

Лига чемпионов6 турМеталлист (Харьков)

Шахтер - Лион: Среда 12 декабря 2018

Шахтер
до матча
14
дн
:
8
час
:
47
мин
Лион
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига чемпионов Шахтер - Лион Шахтер Шахтер Лион Лион Жан-Мишель Ола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Мораиш покинул Карпаты
    Україна — 10:58268 Мораиш покинул Карпаты
8
час
:
47
мин
Пари Сен-Жермен
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук