Шахтер – Лион: началась продажа билетов на матч

Донецкий Шахтер начал продажу билетов на матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов против Лиона, который состоится 12 декабря на ОСК Металлист.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о начале продажи билетов на матч 6 тура группового этапа Лиги чемпионов против Олимпика из Лиона. Поединок состоится 12 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Несколько основных игроков Шахтера занимаются по индивидуальной программе

Минимальная стоимость билета – 100 грн.

Приобрести их можно:

– в кассах стадиона (ежедневно с 10:00 до 19:00);

– на официальном сайте Шахтера;

– в мобильном приложении Shakhtar Tickets.

– на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);

– в розничной торговой сети Харькова.

Шахтер после 4 туров имеет 2 очка и занимает последнюю 4 место в группе F.

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