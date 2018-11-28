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Шахтер – Лион: Гвардиола назвал главное оружие французской команды

17:08 123 Читати українською
Шахтер – Лион: Гвардиола назвал главное оружие французской команды
Хосеп Гвардиола / AFP

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал ничью "горожан" в матче против Лиона (2:2).

"Мы счастливы, что нам удалось досрочно получить путевку в плей-офф Лиги чемпионов. Лион – одна из самых сложных команд, которой я когда-либо противостоял в своей тренерской карьере.

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Физически французы очень сильные, а контратаки Лиона – это нечто невероятное. Мы правильно отреагировали на собственные пропущенные голы. Лига чемпионов – сложнейший турнир. Немало прекрасных команд останется за бортом соревнований, но Манчестер Сити вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов – это было наше первоочередное задание и мы его успешно выполнили", – цитирует Гвардиолу пресс-служба УЕФА.

Напомним, донецкий Шахтер в фантастическом матче вырвал победу над Хоффенхаймом и решит судьбу путевки в плей-офф Лиги чемпионов в матче против Лиона, который состоится 12 декабря в Украине.

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Шахтер - Лион: Среда 12 декабря 2018

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