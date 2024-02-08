Шахтер разошелся миром с польской Лехией в последнем контрольном матче на зимних сборах. Смотрите видео голов и обзор матча Шахтер – Лехия на "Футбол 24".

Товарищеский матч 8 февраля 2024 года

Шахтер – Лехия – 1:1

Голы: Зубков, 65 – Сезоненко, 78

Команды провели довольно интересный первый тайм с преимуществом Шахтера, но голов до перерыва так и не забивали. Разве что можно вспомнить отмененный гол Сикана из-за фола.

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Во втором тайме Лехия могла забить с центра поля – Ризныку повезло, что мяч опустился на сетку ворот за перекладиной. Зубков же вывел Шахтер вперед, ворвавшись в штрафную и пробив в дальний угол. Поляки отыгрались на 78-й минуте – Сезоненко занес мяч в ворота Ризныка.