"Когда ты ведешь в такой тяжелой игре 2:1 и имеешь на игрока больше, то мне было очень интересно увидеть, как моя команда будет реагировать на такую ситуацию. И они среагировали идеально. За исключением момента, где мы пропустили гол, когда соперник имеет на игрока меньше. Хорошо, мы тогда имели преимущество в два мяча, может, команда была где-то неосторожна, но этого не должно было произойти.

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Я сказал своей команде, что мы не должны пропускать, когда у нас на поле на игрока больше. Однако мы действовали очень хорошо в большинстве, что, могу сказать, не так просто: вы можете увидеть во многих матчах внутреннего и международного уровня, что переиграть команду, в которой на одного игрока меньше, не очень легко, потому что соперник делает больше, он спешит, но мы это сделали. Мы все делали логично, были терпеливы, сыграли идеально, выпустили наших хороших футболистов, которые могут принимать решения в соответствующих ситуациях.

Единственное, на что я могу сейчас жаловаться, так это то, что моя команда не забила больше голов. И это то, что мы должны вынести из этой игры – не пропускать в большинстве и больше забивать, когда мы играем в большинстве так хорошо, как сегодня. Поэтому в целом – большие комплименты моей команде. Это заслуженная победа, заработали три очка, идеально среагировали, а теперь продолжаем двигаться к следующей игре", – цитирует Пушича официальный сайт Шахтера.

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