"Шахтер – крепкая и солидная команда": Ханданович достойно оценил "горняков" перед полуфиналом Лиги Европы

Вратарь Интера Самир Ханданович считает, что для победы над Шахтером итальянцам нужно сыграть лучше, чем в предыдущих раундах ЛЕ.

"Чтобы пройти в финал, нужно доказать, что мы можем играть еще лучше. С каждым раундом становится все сложнее.

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Шахтер – очень крепкая и солидная команда, она постоянно играет в Лиге чемпионов", – сказал Ханданович на предматчевой пресс-конференции в воскресенье.

Напомним, поединок между Интером и Шахтером состоится в немецком Дюссельдорфе уже завтра, 17 августа. Начало матча в 22:00.

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